Зарплата «Монтеллы» в «Милане» возросла до € 3 млн в год

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла 30 мая продлил контракт с россонери до 2019 года. Вместе с тем возросла и зарплата специалиста.
Gazzetta dello Sport сообщает, что 42-летний специалист будет получать в год € 3 млн. Также Монтелле полагаются бонусы в размере € 500 тыс., если «Милан» попадёт в Лигу чемпионов.
Монтелла, который возглавляет россонери с июня 2016 года, положительно оценил итоги выступления своей команды в сезоне-2016/17. «Милан» в чемпионате Италии финишировал на шестом месте, получив право участвовать в Лиге Европы.
«Милан» продлил контракт с Монтеллой до 2019 года