Дюгарри: не могу поставить Тотти в один ряд с легендами

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри настаивает, что экс-форвард «Ромы» Франческо Тотти не является легендой. Тотти на прошлой неделе в возрасте 40 лет провёл последний матч за римлян, но пока не планирует завершать карьеру.
«Я не могу поставить Тотти в один ряд с легендами. Если бы он был таким сильным игроком, то «Рома» бы не выиграла всего один титул. Легенда выигрывает намного больше, чем он.
Конечно, мы говорим о большом игроке и его истории в «Роме». И, несмотря на то что он забил там много голов, я не могу поставить его в ряд с лучшими.
Он выиграл чемпионат мира, это правда, но он не был героем, он не часто играл. Возможно, потому что он не хотел уйти из «Ромы», а может, не получал интересные предложения», — цитирует Дюгари RMC.