Дзюба: на колено не жалуюсь, операция мне не требуется

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал о своём функциональном состоянии в преддверии старта Кубка конфедераций. Ранее форвард признался, что его беспокоит колено, и он опасается пропустить чемпионат мира-2018, если проблема усугубится.
«Самочувствие ничего, на колено не жалуюсь. Все упражнения выполняю в общей группе. Операция мне не требуется. Про клубные дела говорить не буду. Давайте сфокусируемся на сборной.
Мы сдавали тесты, я уложился в минуту, так что доволен собой. Тяжело, но, надеюсь, что это нам все вернётся", — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.