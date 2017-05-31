«Арсенал» объявил о продлении контракта с Венгером

Арсен Венгер остаётся в «Арсенале». Французский специалист продлил контракт с «канонирами» на два года. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Прежний договор истекал 30 июня 2017 года.
«Наша цель – выиграть Премьер-лигу и другие крупные европейские трофеи. Это то, чего хотят болельщики, персонал, игрок и тренер. Мы не успокоимся, пока не добьёмся этого. Арсен является тем человеком, который может помочь в этом. У него фантастический опыт, и он получил нашу поддержку», — сказал владелец «Арсенала» Стэн Кронке.
67-летний Арсен Венгер руководит «Арсеналом» с 1996 года. В минувшем сезоне лондонцы выиграли Кубок Англии и финишировали в АПЛ на 5-м месте.