Бывший форвард «Локомотива» Шкулетич стал игроком «Генчлербирлиги»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Петар Шкулетич перешёл в «Генчлербирлиги». Об этом сообщил официальный «твиттер» турецкоко клуба. Подробности и сроки соглашения пока не сообщаются.
В мае нынешнего года «Локомотив» сообщил о расторжении контракта с сербским игроком. 26-летний форвард принял участие в 10 матчах за «Локомотив» в нынешнем сезоне РФПЛ и забил два гола.
«Генчлербирлиги» после 33 туров текущего сезона чемпионата Турции занимает восьмое место.
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«Локомотив» подтвердил расторжение контракта со Шкулетичем