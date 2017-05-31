«Шанхай СИПГ» обыграл «Цзянсу Сунини», Халк забил гол и отдал голевой пас

«Шанхай СИПГ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов АФК. После победы на своём поле (2:1) подопечные Андре Виллаш-Боаша в Нанкине добились победы — 3:2.
В первом тайме зрители увидели два забитых мяча. На 34-й минуте Элкесон после передачи Халка открыл счёт, а на 43-й минуте Ян Сяотянь срезал мяч в собственные ворота.
После перерыва «Цзянсу Сунин» усилиями Хонь Юнь Хо сократил отставание в счёте, а на третьей компенсированной минуте благодаря голу У Си, казалось, вырвал ничью — 2:2. И всё же «Шанхай СИПГ» сумел увезти победу. На 94-й минуте Халк после передачи Оскара установил окончательный результат — 3:2.
В составе «Шанхай СИПГ» все 90 минут на поле провёл бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов.