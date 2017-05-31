Рианчо может покинуть сборную Украины и присоединиться к Бердыеву в «Рубине»

В ближайшее время ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Рауль Рианчо покинет свой пост и может продолжить карьеру в России, утверждает Football.ua.
По данным источника, Рианчо может покинуть тренерский штаб украинской сборной ради работы в казанском «Рубине». Казанцы ведут переговоры с Курбаном Бердыевым о возвращении в клуб в качестве главного тренера. Если переговоры пройдут успешно и Бердыев возглавит «Рубин», то Рауль Рианчо присоединится к нему и станет одним из помощников.
Рианчо ранее уже работал вместе с Бердыевым в казанском клубе.
Созин: возвращение Бердыева сделает «Рубин» одним из претендентов минимум на ЛЕ