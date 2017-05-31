Промес — в стартовом составе сборной Нидерландов на матч с Марокко

Стал известен стартовый состав сборной Нидерландов на товарищеский матч с командой Марокко. Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес сыграет с первых минут. Встреча состоится в Агадире (Марокко) на стадионе «Стад Адрар Арена».
Сборная Нидерландов: Зут, Велтман, де Лигт, Худт, Аке, Торнстра, Промес, де Вильена, Бергёйс, Депай, Янссен.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Марокко — Нидерланды. Начало этой встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.