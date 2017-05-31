Каррера: ничего плохого о русских как о нации сказать не могу

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как адаптировался в России, а также поделился мнением о русских.
«В принципе в России я адаптировался сразу, потому что снова оказался в привычном мне мире футбола, которому посвятил себя с шести лет. Поначалу были сложности с языком, но спустя какое-то время появился переводчик Артём, который помогает мне передавать свои эмоции игрокам. Когда стал главным тренером, решил работать уже с теми людьми, которые остались от прежнего штаба. Я доверял этим людям, потому что они знакомы с российским футболом, с российским чемпионатом, и, как видите, не прогадал.
Я так сильно скучал по родному Бергамо, что летал домой прямым рейсом на российском лоукостере? Не вижу в этом ничего удивительного – был прямой рейс из Москвы в Бергамо. Это удобно: во время пауз на матчи сборных я летал домой к жене и дочерям. Я и сейчас скучаю по ним, особенно когда мы подолгу не видимся. Но сегодняшние технологии – видеозвонки, мессенджеры – позволяют общаться с родными напрямую, поэтому кажется, что они ближе, чем есть на самом деле.
Я бы не сказал, что хорошо изучил Москву – выбираюсь в город, только когда приезжают моя жена и дочери. Конечно, мы уже побывали вместе в самых главных местах Москвы – на Красной площади и главных улицах в центре города. Но скорее как туристы. Единственное, в чём я уверен наверняка, когда меня спрашивают про Москву, – здесь большие пробки! Что могу сказать о русских как о нации? Все русские, которых я встречал до сих пор, – хорошие люди. Ничего плохого о русских как о нации сказать не могу», — цитирует Карреру журнал «Эсквайр».