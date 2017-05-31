Рамос: я посылал приглашение Пике на финал Лиги чемпионов, но он не ответил

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал, что на финальном матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» его будут поддерживать около 20 человек. Встреча состоится 3 июня в Кардиффе.
«В Кардифф приедут почти 20 человек, чтобы поддержать меня. Я посылал приглашение Херарду Пике, но он не ответил.
Как проведу последние дни перед финалом Лиги чемпионов? Буду сидеть дома вместе с братом, женой и ребёнком. Я хочу сконцентрироваться на игре с «Ювентусом». Но никаких проблем со сном у меня нет — спал я спокойно и крепко", — цитирует Рамоса As.
Игроки «Реала»: Пике, козёл, поздравь чемпиона