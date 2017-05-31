Мутко: мы заинтересованы, чтобы «Рубин» вернулся в борьбу за золотые медали РФПЛ

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко ответил на вопрос о состоявшихся перестановках в руководстве «Рубина» и «Зенита».
«Это политика клубов. Акционеры и собственники принимают решения. Они ставят себе задачи на сезон и лучше нас с вами знают, что происходит. У них есть полный анализ того, как работает тренерский штаб. Они принимают решения, главное, чтобы эти решения шли на пользу. Это их внутреннее дело, мы должны воспринимать подобное спокойно. Наша задача — создать все условия для того, чтобы была сильная конкурентная среда и одинаковые условия для всех клубов. Чтобы было как можно больше сильных конкурентных клубов. Мы заинтересованы, чтобы «Рубин» вернулся в борьбу за золотые медали. Это бы только подняло престиж нашего чемпионата. Мы знаем, что ресурсы есть, потенциал высокий. Стадион шикарный. Мы помним, как они играли с «Барселоной», становились чемпионами. Потенциально сильный клуб, буду рад, если у них всё получится.
«Зенит» — мощный клуб, который играл на самом высоком уровне. ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» — это команды, которые должны составлять элиту российского футбола и конкурировать. «Ростову» нужно с экономикой разбираться, чтобы была сильная экономическая основа. В российском футболе уже есть шесть-семь клубов, которые играют на высоком уровне, причём середняки, такие как «Уфа», «Амкар», придают всегда определённый уровень шарма футболу", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.