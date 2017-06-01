Де Росси: не мог допустить, чтобы фанаты «Ромы» потеряли и Тотти, и меня

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси, который накануне подписал новый контракт с клубом, объяснил, почему решился на этот шаг. Новое соглашение рассчитано до 2019 года.
«Я не мог допустить, чтобы болельщики „Ромы“ в один год потеряли и Тотти, и меня. Они этого не заслужили. Я буду продолжать жить со всей возможной страстью. Думаю, я достойный преемник Франческо с точки зрения преданности клубу.
Моя роль мало как поменяется, я и так был самым старым в команде после него. Всем нам будет тяжело пережить отсутствие Тотти. Мы должны превратить эти слезы в то, что может помочь команде", — цитирует 33-летнего игрока пресс-служба клуба.