Вице-президент «Арарата»: рассчитываем с первого сезона выйти в ФНЛ

Вице-президент «Арарата» Андраник Керопян рассказал о задачах на новый сезон. Команда, к которой недавно присоединился бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко, выступит в зоне «Центр» ПФЛ.
«Мы изначально планировали выступление во втором дивизионе. Наша команда в третьей лиге останется как «Арарат-2», или «молодёжка» «Арарата». Лицензирование – очень сложный процесс. Любой клуб хорошенько подумает, прежде чем заявляться во вторую лигу. Мы же рассчитываем с первого сезона выйти в ФНЛ. Другие варианты даже не рассматриваем.
Наш клуб зарегистрирован как открытое акционерное общество. На начальном этапе есть один акционер, чьё имя мы не афишируем. Рассчитываем, что со временем акционеров станет больше. Этот акционер ещё не приобрёл акции, пока он просто поспособствовал созданию клуба. Позже имена акционеров появятся на сайте в открытом доступе", — сказал Керопян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полную версию эксклюзивного интервью с Андраником Керопяном читайте на «Чемпионате» в скором времени.