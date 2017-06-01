Маттеус: могу представить себе Фавра в качестве преемника Тухеля в «Боруссии»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» и сборной ФРГ Лотар Маттеус считает, что руководство дортмундской «Боруссии» поступит правильно, если сделает ставку на главного тренера «Ниццы» Люсьена Фавра. Ранее немецкие СМИ сообщали, что «Боруссия» после расставания с экс-наставником команды Томасом Тухелем достигла договорённости с Фавром.
«Фавр знает Бундеслигу и добивался здесь больших успехов. Поэтому я вполне могу представить себе Фавра в качестве преемника Тухеля в «Боруссии». Однако у Фавра непростой характер. У него есть свои особенности», — приводит слова Маттеуса Sky Germany.