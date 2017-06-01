Саньоль не подтвердил информацию, что станет помощником Анчелотти в «Баварии»

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Вилли Саньоль опроверг информацию немецких СМИ относительно того, что вёл переговоры с руководством клуба на предмет работы в качестве ассистента главного тренера Карло Анчелотти.
«Я по этому вопросу не контактировал с «Баварией». Не было никаких переговоров с клубом. Но у Анчелотти каждый молодой тренер может многому научиться. Ведь у него огромный опыт работы в таких странах, как Италия, Англия, Испания, Франция и Германия. Всё это делает его одним из лучших специалистов в мировом футболе», — приводит слова Саньоля Spor Bild.
Ранее приводились слова председателя правления немецкого гранда Карл-Хайнца Румменигге о том, что он с Анчелотти уже обсуждал кадровую политику на следующий сезон