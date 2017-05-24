Румменигге: обсудили кадровую политику с Анчелотти, она утверждена

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что мюнхенская команда уже утвердила трансферную политику, которая будет проводиться в летнее межсезонье.
«Нам предстоит принять кадровые решения. На трансферном рынке скоро будет жарко. Никлс Зюле за последние полгода сделал большой шаг в своём развитии, став игроком сборной. Это футболист, который в будущем нам очень поможет. То же самое касается и Себастьяна Руди. Он был одним из факторов, позволивших „Хоффенхайму“ пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.
Мы обсудили кадровую политику с Карло Анчелотти и наблюдательным советом. Она утверждена. В следующем году у нас будет команда, которая будет в состоянии бороться за все титулы", — цитирует Румменигге официальный сайт клуба.