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«Тосно» объявил об уходе защитника Логашова

1 июня 2017, четверг. 12:21. Футбол

«Тосно» объявил, что завершил сотрудничество с 25-летним защитником Арсением Логашовым. Двукратный обладатель кубка России провёл в составе «Тосно» пять матчей весенней части первенства Футбольной национальной лиги.

«Клуб благодарен Арсению Логашову за вклад в командный результат и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте «Тосно»

Логашов зимой покинул «Локомотив» в качестве свободного агента и подписал с «Тосно» контракт до конца минувшего сезона. Защитник перешёл в «Локомотив» из «Анжи» в 2013 году. Сезон-2013/14 футболист провёл в «Ростове».

«Тосно» объявил о подписании контракта с Логашовым до конца сезона
Источник: Футбольный клуб "Тосно" Сообщить об ошибке
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ФК Тосно Арсений Логашов
Новости. Футбол
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