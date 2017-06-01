«Тосно» объявил об уходе защитника Логашова

«Тосно» объявил, что завершил сотрудничество с 25-летним защитником Арсением Логашовым. Двукратный обладатель кубка России провёл в составе «Тосно» пять матчей весенней части первенства Футбольной национальной лиги.
«Клуб благодарен Арсению Логашову за вклад в командный результат и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте «Тосно»
Логашов зимой покинул «Локомотив» в качестве свободного агента и подписал с «Тосно» контракт до конца минувшего сезона. Защитник перешёл в «Локомотив» из «Анжи» в 2013 году. Сезон-2013/14 футболист провёл в «Ростове».
«Тосно» объявил о подписании контракта с Логашовым до конца сезона