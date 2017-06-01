Руководство «Атлетико» считает, что ФИФА и CAS относятся к клубу предвзято

Руководство «Атлетико» прокомментировало решение спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении клуба. На странице испанского клуба в социальной сети «Твиттер» появились следующие слова: «Это несправедливое решение, оно является оскорблением клубу в свете аналогичных случаев. Оно влечёт за собой непоправимый ущерб».
CAS оставил в силе санкции ФИФА в отношении «Атлетико», в результате чего клуб не сможет регистрировать новых футболистов в летнее трансферное окно 2017 года. Атлетико и «Реал» были наказаны ФИФА запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных периодов за нарушение правил трансферов футболистов, не достигших возраста 18 лет. Но затем «Реал» в течение 90 дней решил вопрос в свою пользу и летом сможет регистрировать новых игроков.