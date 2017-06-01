Вальверде: «Барселона» надеется выиграть в следующем сезоне все возможные трофеи

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о предстоящей подготовке к следующему сезону. 53-летний специалист, который во время карьеры футболиста выступал за «Барселону» (1988-1990 годы), сменил на посту главного тренера Луиса Энрике.
«У нас пройдёт тур с тремя матчами против больших команд, и идея заключается в том, чтобы хорошо подготовиться к поединку за Суперкубок с мадридским „Реалом“. Мы хотим выиграть этот трофей. Мы надеемся выиграть каждое соревнование в следующем сезоне, в котором будем принимать участие», — цитирует Вальверде пресс-служба каталонского клуба.
Вальверде подписал контракт с «Барселоной»