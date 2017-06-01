Вальверде: надеюсь, буду наслаждаться игрой Месси и помогу ему стать ещё лучше

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от работы с нападающим каталонцев Лионелем Месси.
«Мне повезло, что я смогу обучать его, такое бывает один раз в жизни. Стоит только подумать о том, что Месси достиг своего пика, на следующий же день он удивляет вас. Надеюсь, что буду наслаждаться его футболом и помогу стать ещё лучше», — цитирует Вальверде пресс-служба клуба.
53-летний специалист, который во время карьеры футболиста выступал за «Барселону» (1988-1990 годы), сменил на посту главного тренера Луиса Энрике.
Вальверде: «Барселона» надеется выиграть в следующем сезоне все возможные трофеи