Орлов: Манчини получил в «Зените» полный карт-бланш

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что новому главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини предоставили в клубе полный карт-бланш.
«Роберто Манчини подписал контракт с «Зенитом» по схеме 3+2. Это огромный карт-бланш, поэтому следующий сезон станет вновь переходным. Конечно, лодка перегружена ненужным грузом. Последние трансферные сделки явно ничем не помогли «Зениту». Один Лунёв запомнился, а надо делать новую команду, очистить ведомость. Всё будет решать главный тренер: кто уйдёт, а кто останется. Знаю, что без его разрешения ни один игрок не будет уволен. Если, конечно, футболист сам не захочет. Манчини должен просмотреть каждого, а для этого у него очень мало времени. «Зенит» вернётся из отпуска 13 июня, а затем они полетят в Австрию. Роберто ждёт кропотливая и тщательная работа по созданию команды. Поэтому у него и столь продолжительный контракт», — цитирует Орлова «Радио «Зенит».