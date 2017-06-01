Жирков: Манчини является топ-тренером – это всё, что я могу сказать

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост наставника клуба из Санкт-Петербурга.
«Манчини — топ-тренер. Это всё, что я могу сказать. Всегда, когда уходит тренер, с ним тяжело прощаться, потому что привыкаешь к его методике. Но жизнь продолжается. Каким я запомнил Луческу? Хорошим», — передаёт слова Жиркова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Манчини сменил на посту главного тренера «Зенита» румынского специалиста Мирчу Луческу, под руководством которого команда финишировала на третьем месте в итоговой турнирной таблице минувшего сезона РФПЛ.
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