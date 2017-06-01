«Ювентус» потратит € 9,1 млн на премии игрокам в случае победы над «Реалом»

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли выплатит игрокам премии в случае, если они сумеют победить мадридский «Реал» в финальном матче Лиги чемпионов 3 июня, утверждает As.
По данным источника, Аньелли пообещал каждому из 26 футболистов команды по € 350 тыс. за победу в Лиге чемпионов. Если туринский клуб сумеет одолеть «Реал», Аньелли в общей сложности выплатит игрокам € 9,1 млн.
В 2015 году, когда «Ювентус» уступил в финале Лиги чемпионов «Барселоне», руководство клуба обещало игрокам по € 300 тыс. за победу.
Финал Лиги чемпионов: как это будет
Краткий гид для тех, кто только вчера узнал о финале Лиги чемпионов, «Ювентусе» и «Реале».