Васин: лидер нынешней сборной России — Акинфеев

Защитник сборной России Виктор Васин поделился впечатлениями от работы на сборе в Австрии и назвал вратаря Игоря Акинфеева лидером сборной России.
«У нас практически не было пока непосредственно игровых моментов – в основном тактика, физика и отработка определённых ситуаций. А если играли, то четвёрками или пятёрками, где все роли размыты. Поэтому в тот или иной момент я оказывался рядом с разными игроками.
Кто в этой сборной лидер? Игорь Акинфеев. Среди полевых игроков труднее выделить кого-то одного. Что касается молодёжи, то мне лично очень нравится Саша Головин. Но это, наверное, потому, что, в отличие от тех же Зобнина и Миранчука, вижу его на тренировках каждый день. Лидером сборной его, конечно, называть рано, но все шансы стать таковым у Саши есть", — цитирует Васина сайт РФС.