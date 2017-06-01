Агент Рейны заявил, что вратарь останется в «Наполи» до 2018 года

Агент Мануэль Гарсия Килон, представляющий интересы вратаря «Наполи» Пепе Рейны, прокомментировал слухи о возможном уходе своего клиента. Контракт 34-летнего испанца с «Наполи» истекает 30 июня 2018 года.
«Пепе останется в Неаполе до конца своего контракта. Некоторые вопросы не имеют никакого отношения к тому, что происходит на поле, и нас не интересуют конфликты, якобы натянутые отношения с президентом клуба Де Лаурентисом и так далее. Пепе останется в „Наполи“ до 2018 года», — цитирует агента Calciomercato24.