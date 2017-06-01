Бартомеу: надеемся, Вальверде воплотит в реальность мечты фанатов «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился ожиданиями от работы нового главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
«Рады, что Вальверде принял предложение «Барселоны». Думаю, он является идеальным тренером для нашей команды. Он приходит в клуб со своим багажом. Мы верим, что с командой он проведёт работу того уровня, который соответствует «Барселоне». «Камп Ноу» — наше поле чудес. Надеемся, что Вальверде воплотит в реальность мечты наших болельщиков», — цитирует Бартомеу Football Espana.
Вальверде сменил на посту главного тренера Луиса Энрике. Контракт с 53-летним специалистом рассчитан на два года.