Гризманн: теперь более, чем когда-либо вместе с «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн опубликовал в «Твиттере» запись, в которой намекнул на то, что останется в клубе на следующий сезон.
«Теперь более, чем когда-либо вместе с „Атлетико“, — написал футболист в своём „Твиттере“. К записи прикреплена фотография, на которой Гризманн празднует свой забитый мяч в ворота „Лестера“ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 (1:0).
Пост Гризманна в «Твиттере» можно посмотреть по ссылке.
Ранее Manchester Evening News сообщила, что интерес к нападающему «Атлетико» в «Манчестер Юнайтед» понизился.
Интерес к Гризманну в «Манчестер Юнайтед» ослабел