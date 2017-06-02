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Аллегри: Иско или Бэйл? Для меня было бы важно, чтобы не играл Касемиро

2 июня 2017, пятница. 08:28. Футбол

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал игрока мадридского «Реала», которого он больше всего не хотел бы видеть на поле в предстоящем матче между этими командами. Аллегри назвал полузащитника Карлоса Касемиро.

«Сейчас обсуждают, выйдет ли на поле в основном составе Иско, или Зидан сделает ставку на Бэйла. Но для меня было бы важно, чтобы не играл Касемиро. Это игрок, придавший сбалансированность игре «Реала». Считаю, что он имеет фундаментальное значение для игры команды. Конечно, это не самый техничный игрок «Реала», но значение его действий на поле переоценить невозможно. Никто, кроме него, не сможет выполнять эти функции. В «Реале» многое изменилось с тех пор, как Касемиро стал играть в основном составе», — цитирует Аллегри Marca.

Игра между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.

Аллегри: в этот раз «Ювентус» должен прибрать трофей Лиги чемпионов к рукам
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Ювентус Гарет Бэйл Иско Карлос Касемиро Массимилиано Аллегри
Новости. Футбол
2 июня 2017, пятница
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