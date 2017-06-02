Брих: получить назначение на финал ЛЧ — большая честь, жду игру с нетерпением

Немецкий арбитр Феликс Брих, который 3 июня будет обслуживать финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом», рассказал о своих ощущениях перед игрой, а также вспомнил, как он принял решение стать судьёй.
«Я был игроком, но получил серьёзную травму и пошёл в судейство. Но ещё в школе я судил матчи между классами, поэтому можно сказать, что я прикипел к судейству с младых ногтей. У меня не было кумиров среди судей, но я всегда внимательно следил за тем, как работают топовые арбитры, когда смотрел матчи по телевизору в былые годы. Я никогда никого не копировал. Мне было важно выработать свой собственный стиль.
Когда мы будем стоять на поле и слушать гимн Лиги чемпионов, я со своей командой буду полностью сосредоточен на предстоящем матче. Мы постараемся хорошо начать игру, потому что, как и в случае с игроками, таким образом у тебя появляется уверенность. Получить назначение на главный матч в европейском клубном футболе — большая честь, и я жду этой игры с нетерпением", — цитирует Бриха пресс-служба УЕФА.