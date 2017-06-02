Зидан взял на финал Лиги чемпионов с «Ювентусом» 25 футболистов

«Реал» вылетел в Кардифф, где завтра, 3 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов с «Ювентусом». В Уэльс главный тренер мадридцев Зинедин Зидан взял 25 футболистов.
Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Рубен Яньес.
Защитники: Даниэль Карвахаль, Пепе, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Фабиу Коэнтрау, Данило.
Полузащитники: Тони Кроос, Хамес Родригес, Касемиро, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско, Энзо Зидан.
Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Мариано, Альваро Мората.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Реал». Начало – в 21:45 мск.