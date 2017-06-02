Новый наставник «Барселоны» Вальверде рассчитывает на Алейкса Видаля

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подчеркнул, что рассчитывает на защитника команды Алейкса Видаля. В минувшем сезоне игрок не пользовался большим доверием экс-наставника команды Луиса Энрике. Отметил Вальверде и полузащитника Серхи Роберто, игравшего на позиции флангового защитника.
«Как Видаль, так и Серхи Роберто – отличные футболисты, которые могут быть очень полезны команде. Одно из достоинств Роберто – разносторонность», — цитирует Вальверде испанское интернет-издание Sport.
Ранее Видаль отметил, что постарается убедить Вальверде в своей востребованности.