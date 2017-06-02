Беленов: приезд такого большого человека, как Мутко, даёт положительные эмоции

Вратарь сборной России Александр Беленов рассказал о подготовке национальной команды к товарищескому матчу со сборной Венгрии, который 5 июня пройдёт в Будапеште.
«Непосредственно о сборной Венгрии поговорим ближе к матчу. Подготовка идёт по плану. Здесь хорошие условия, погода, отличные поля. Все работают с хорошим настроением. Конечно, приезд такого большого человека, как Виталий Мутко, вызывает положительные эмоции. Пока не успели поговорить, наверное, позже он нам что-то скажет.
Что касается тренировок вратарей, много современного в упражнениях, те же очки, в которых раньше мне не приходилось заниматься. Всё интересно. Думаю, что это пойдёт нам на пользу", — передаёт слова Беленова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.