Хацкевич: есть уверенность, что у нас в киевском «Динамо» всё получится

Новый главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал назначение на пост наставника столичного клуба.
«Я уезжал из Киева всего на два года, на протяжении которых работал в сборной Белоруссии, но моя семья всё время находилась здесь. В целом я с 1996 года живу в столице Украины, так что если это и можно назвать возвращением, то только в клуб. Эмоции? Конечно, небольшое волнение присутствует, всё-таки мы все живые люди. Но есть уверенность, что у нас всё получится.
В первый раз мы встретились с президентом в понедельник, 29 мая, после его беседы с Сергеем Ребровым. На протяжении двух дней мы обсуждали детали, говорили о том, как сделать команду сильнее и вернуть веру и уважение, которые всегда были у клуба.
Некоторые вопросы мы уже обсудили с Игорем Михайловичем. Более конкретно я смогу ответить после того, как команда вернётся со сборов и мы проведём специальную пресс-конференцию. Пока работаем по тому графику, который уже был составлен: команда собирается 19 июня, одна группа работает в Киеве до 25 июня, а 26-го улетает на сбор в Австрию, где к команде присоединятся ребята, которые были задействованы в сборных своих стран.
Конечно, поменяются требования, ведь у каждого тренера своё видение. Но подробнее на этот счёт смогу сказать уже после сборов», — цитирует Хацкевича пресс-служба «Динамо».