Хацкевич стал новым главным тренером киевского «Динамо»

Сегодня новым главным тренером киевского «Динамо» был назначен бывший футболист этой команды, экс-наставник «Динамо-2» и сборной Беларуси Александр Хацкевич. Как сообщает официальный сайт клуба, специалист уже поставил подпись под двухлетним контрактом с «Динамо». Подписание соглашения состоялось сегодня днём в кабинете президента столичного клуба Игоря Суркиса.
Помощниками Хацкевича в новом тренерском штабе «Динамо» будут Олег Лужный, Михаил Михайлов (тренер вратарей) и Максим Шацких. Юрий Мороз и Сергей Фёдоров будут работать с «Динамо U 21».
Прежний наставник киевлян Сергей Ребров закончил свою работу на этой должности по истечении срока соглашения с «Динамо». Стороны решили не продлевать сотрудничество.