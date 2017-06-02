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Хацкевич стал новым главным тренером киевского «Динамо»

2 июня 2017, пятница. 15:15. Футбол

Сегодня новым главным тренером киевского «Динамо» был назначен бывший футболист этой команды, экс-наставник «Динамо-2» и сборной Беларуси Александр Хацкевич. Как сообщает официальный сайт клуба, специалист уже поставил подпись под двухлетним контрактом с «Динамо». Подписание соглашения состоялось сегодня днём в кабинете президента столичного клуба Игоря Суркиса.

Помощниками Хацкевича в новом тренерском штабе «Динамо» будут Олег Лужный, Михаил Михайлов (тренер вратарей) и Максим Шацких. Юрий Мороз и Сергей Фёдоров будут работать с «Динамо U 21».

Прежний наставник киевлян Сергей Ребров закончил свою работу на этой должности по истечении срока соглашения с «Динамо». Стороны решили не продлевать сотрудничество.

Сергей Ребров объявил об уходе с поста наставника киевского «Динамо»
Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев) Сообщить об ошибке
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Динамо Киев Александр Хацкевич
Новости. Футбол
2 июня 2017, пятница
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