Месси пообщался с Игуаином и Д. Алвесом накануне матча «Ювентус» — «Реал»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси провёл беседу с игроками «Ювентуса» Гонсало Игуаином и Дани Алвесом в преддверии финального матча Лиги чемпионов между туринцами и «Реалом», сообщает Diario Gol.
Звёздный форвард сине-гранатовых будет переживать за «Ювентус» во встрече со «сливочными», которая состоится 3 июня. С Игуаином он играет за сборную Аргентины, а Алвес провёл значительную часть карьеры в «Барсе». Лионель настроил своих друзей на этот поединок и предупредил, что особое внимание необходимо уделить лидеру атак «сливочных» Криштиану Роналду. Последний считается основным претендентом на звание лучшего игрока 2017 года.