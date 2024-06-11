Футбольный арбитр Карасёв не планирует завершать карьеру

Известный футбольный арбитр Сергей Карасёв не планирует завершать карьеру.

«Силы ещё есть. Я ещё не думал о завершении карьеры. Если здоровье позволит, то продолжу карьеру, конечно», — приводит слова Карасёва ТАСС.

Карасёв — российский футбольный судья. Начал свою судейскую карьеру в 1995 году. В 1999 году поступил на учёбу в Центр «Футбольный арбитр», который закончил в 2002 году. В 2000 году стал работать на матчах второго дивизиона в качестве ассистента судьи. В 2001 году стал обслуживать игры турнира дублирующих составов и второго дивизиона как главный судья. В 2004 году начал привлекаться на матчи первого дивизиона как ассистент судьи, а с 2006 года становится главным судьёй. С 2008 года — главный судья Российской Премьер-Лиги, дебютировал 6 апреля 2008 года на матче «Крылья Советов» — «Луч-Энергия». С 2010 года судья ФИФА. С июня 2013 года входит в элитную категорию судей УЕФА.