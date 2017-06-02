Альба: Вальверде — храбрый тренер, он любит, когда его команда владеет мячом

Защитник «Барселоны» Хорди Альба прокомментировал назначение Эрнесто Вальверде на пост главного тренера сине-гранатовых.
«Вальверде — храбрый тренер. Он любит, когда его команда владеет мячом. У него были физически сильные игроки, но он заставлял их играть низом. Футболисты, которые выступали у Эрнесто, рассказали мне о нём много хороших вещей. Стиль „Барсы“ отвечает стилю Вальверде. Возможно, теперь мы играем немного прямолинейно из-за тройки лучших форвардов мира в атаке, но мы всё ещё контролируем мяч и заставляем оппонентов находиться там, где нам хочется», — цитирует Альбу пресс-служба «Барселоны».