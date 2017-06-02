Зидан: Иско и Бэйл могут играть вместе, всё может быть

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не стал раскрывать карты относительно стартового состава на предстоящий 3 июня в Кардиффе финальный матч Лиги чемпионов с «Ювентусом». В преддверии финала любители футбола гадают, кому Зидан доверит место в стартовом составе — Иско или Гарету Бэйлу.
Не стану говорить вам, кто завтра сыграет. Иско и Бэйл могут играть вместе. Всё может быть. Хорошо, что, глядя на команду, я вижу, что все готовы играть и рвутся в бой. Речь не только о психологии. Конечно, нужно быть готовым и физически. Сейчас все в хорошей форме и на ходу", — приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.