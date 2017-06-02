Эррера: каждый раз, когда выхожу на поле, стараюсь отблагодарить «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера рассказал, что хорошо чувствует себя в английском клубе и хочет продолжать движение вперёд.
«Я очень благодарен „МЮ“, поскольку три года назад они приехали в Испанию, чтобы купить меня. И каждый раз, когда я выхожу на поле, стараюсь отблагодарить клуб. Думаю, что я движусь в правильном направлении. Не хочу останавливаться на достигнутом — я очень работоспособный и оптимистичный игрок. Я доволен своим прогрессом», — приводит слова Эрреры интернет-портал Goal.
Эррера хочет остаться в «МЮ» и отклонит возможное предложение «Барселоны»