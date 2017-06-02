Стерлинг: Яя Туре может играть где угодно и когда угодно, он машина

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг прокомментировал новость о том, что его партнёр по команде Яя Туре продлил контракт с «горожанами» до 2018 года.
«Дядя Яя — что я могу сказать о нём? Он на протяжении долгих лет выступает за „Манчестер Сити“ на самом высоком уровне. Мне приятно выходить на поле вместе с ним. Некоторые вещи, которые он делает, просто невероятны. Я всегда учусь у него. Он может играть где угодно и когда угодно, он машина», — приводит слова Стерлинга интернет-портал Goal.