Товарищеские матчи сборной России с Венгрией и Чили покажут на платном канале

Товарищеские матчи сборной России с командами Венгрии и Чили будут показаны на телеканале «Матч! Футбол 1», входящем в семейство спортивных каналов субхолдинга «Матч».
Трансляция матча с венграми, который состоится 5 июня в Будапеште, начнётся в 21:20 по мск, говорится в телепрограмме.
На 18:50 мск запланировано начало прямой трансляции встречи с чилийцами. Этот матч состоится 9 июня в Москве.
Ранее появилась информация, что Первый канал не планирует показывать два ближайших товарищеских матча национальной команды.
Источник: российские каналы заплатят $ 35-40 млн за права на показ ЧМ-2018