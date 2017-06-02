С. Думбия — лучший бомбардир чемпионата Швейцарии

Нападающий «Базеля» Сейду Думбия стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии по итогам завершившегося сезона.
Экс-форвард ЦСКА забил 20 голов (1 — с пенальти) в 25 матчах турнира, при этом он отличился четырежды в двух заключительных турах. Ивуариец забивал каждые 69 минут.
В составе ЦСКА Думбия дважды становился лучшим бомбардиром РФПЛ: в сезоне-2011/12 и в сезоне-2013/14. Кроме того, он один раз выигрывал бомбардирскую гонку в чемпионате Кот-д’Ивуара (2005) и дважды — в той же Швейцарии (2009, 2010).
Определились все 22 участника ЛЧ, которые попали в групповой этап напрямую