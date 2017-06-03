«Челси» может приобрести вратаря «Фулхэма» Беттинелли в связи с уходом Беговича

«Челси» заинтересован в приобретении голкипера «Фулхэма» Маркуса Беттинелли, сообщает Sky Sports.
Новоиспечённые чемпионы Англии после продажи за £ 10 млн боснийца Асмира Беговича в «Борнмут» ищут нового вратаря, так как на данный момент помимо основного голкипера Тибо Куртуа в распоряжении главного тренера синих Антонио Конте остаётся только 34-летний Эдуарду.
25-летний Беттинелли является воспитанником «Фулхэма». Его контракт с «дачниками» будет действовать ещё два года.
В прошедшем сезоне Беттинелли сыграл в шести заключительных турах Чемпионшипа и в двух встречах плей-офф.
«Борнмут» подтвердил переход Беговича из «Челси»