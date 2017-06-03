Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Венгер: Алексис и Озил покинут «Арсенал» летом, только если мы найдём замену

3 июня 2017, суббота. 01:47. Футбол

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил что футболисты «канониров» Алексис Санчес и Месут Озил смогут уйти из команды нынешним летом, только если клуб найдёт им сопоставимую по уровню замену.

«Прежде всего, они останутся на лето в клубе и, мы надеемся, продлят свои контракты. Нет, они не покинут команду. Нельзя ослаблять клуб и состав. Нам необходимо усиление. Только в том случае, если мы найдём игроков, сопоставимых с ними, и если им абсолютно необходимо покинуть „Арсенал“. Как я понимаю, мы сейчас ещё не на той стадии. Когда вы подписываете контракт, вы обязуетесь отрабатывать по максимуму до последнего дня действия этого самого контракта. Так почему вдруг они этого делать не будут? Если ты победитель, ты хочешь выигрывать», — приводит слова Венгера Goal.

«Арсенал» предложит Санчесу и Озилу контракты, в сумме превышающие € 34 млн
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Арсенал Лондон Алексис Санчес Арсен Венгер Месут Озил
Новости. Футбол
3 июня 2017, суббота
02:40 Киоун: хотя бы одна команда из Англии будет в 1/2 финала следующей ЛЧ
02:17 «Ювентус» договорился с «Арсеналом» о трансфере Щенсны за € 16 млн
01:47 Венгер: Алексис и Озил покинут «Арсенал» летом, только если мы найдём замену
01:28 Оливье Жиру оформил первый за 17 лет хет-трик сборной Франции
00:55 «Челси» может приобрести вратаря «Фулхэма» Беттинелли в связи с уходом Беговича
00:40 «Барселона» готова продать Рафинью Алькантару за € 30 млн
00:29 «Валенсия» проявляет интерес к бывшему нападающему ЦСКА Думбия
00:15 Куртуа: буду рад видеть Лукаку в раздевалке «Челси»
2 июня 2017, пятница
23:52 Хет-трик Жиру помог сборной Франции разгромить команду Парагвая
23:48 «Сьон» Митрюшкина в последнем туре чемпионата сыграл вничью с «Грассхоппером»
23:48 С. Думбия — лучший бомбардир чемпионата Швейцарии
23:42 Соперник сборной России по КК команда Новой Зеландии уступила Северной Ирландии
23:40 Петржела: уверен, что Манчини согласился работать в «Зените» из-за больших денег
23:34 Нападающий сборной Швейцарии Сеферович подписал контракт с «Бенфикой»
23:33 Головин: после ЧЕ какое-то время не заходил в Интернет, чтобы не читать гадостей
23:16 Вратарь «Ростова» Медведев женился
23:11 Головин: вторая часть сезона прошла удачно — маленько пошёл прогресс
23:09 Киевское «Динамо» и «Карпаты» отказались играть в Мариуполе
23:00 Товарищеские матчи сборной России с Венгрией и Чили покажут на платном канале
22:55 Стерлинг: Яя Туре может играть где угодно и когда угодно, он машина
22:46 Головин: мне пока в «Челси» рано
22:24 Дзамбротта: Буффон использует весь свой опыт, чтобы помочь партнёрам в финале ЛЧ
22:14 Льорис стал лидером по количеству матчей за сборную Франции среди вратарей
22:05 Трофей Кубка конфедераций побывал в Камеруне
22:02 Эррера: каждый раз, когда выхожу на поле, стараюсь отблагодарить «МЮ»
21:47 Зидан: Иско и Бэйл могут играть вместе, всё может быть
21:40 Альба: Вальверде — храбрый тренер, он любит, когда его команда владеет мячом
21:39 Зидан: Роналду не устаёт побеждать, ему всегда мало
21:34 Зидан: «Реал» всегда фаворит, хотя в финалах фаворитов нет, шансы равны
21:26 Марсело: не думаю, что у «Реала» возникнут проблемы в матче с «Ювентусом»
21:24 Экипировка полицейских и хохма Дани Алвеса — в фотообзоре тренировки «Ювентуса»
21:20 Рамос: шансы «Реала» и «Ювентуса» расцениваю как 50 на 50
21:11 Витсель: не могу позволить себе расслабиться в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
21:07 Аллегри: Дибала здорово прибавил. Уверен, в финале ЛЧ он будет на высоте
21:00 Чернов, Макаров, Ефремов и Ткачёв поедут на сбор ЦСКА в Австрию
20:45 «Мюнхен-1860» потерял профессиональный статус и стал любительским
20:40 Собянин: разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Лужники» подписано
20:37 Месси пообщался с Игуаином и Д. Алвесом накануне матча «Ювентус» — «Реал»
20:08 «ПСЖ» нанял бывшего спортивного директора «Порту» Энрике вместо Клюйверта
20:06 Украинская Премьер-лига утвердила переименование «Ильичёвца» в «Мариуполь»
20:05 На матчи Кубка конфедераций не пустят в одежде с экстремистской символикой
19:53 Каррера: финальный матч ЛЧ будет психологическим противостоянием, как в покере
19:47 Аллегри: «Ювентус» постарается показать чуточку больше, чем «Реал»
19:37 Габулов: готов и горю желанием принести пользу сборной России в любом качестве
19:32 Азар: собираюсь остаться в «Челси» на несколько лет
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит в финале Лиги чемпионов?
Архив →
© championat.com, 2000–2017