«Ювентус» договорился с «Арсеналом» о трансфере Щенсны за € 16 млн

«Ювентус» достиг доворённости с «Арсеналом» о трансфере польского голкипера Войцеха Щенсны, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Сумма трансфера составит € 16 млн, контракт с вратарём будет подписан на четыре года, зарплата — € 4 млн в год.
Щенсны провёл два последних сезона а аренде в «Роме». «Ювентус» рассматривает вратаря в качестве замены своему голкиперу Джанлуиджи Буффону — ожидается, что тот закончит свою карьеру следующим летом. По информации Sky Sport Italia, переговоры по Щенсны «Ювентус» вёл с марта 2017 года.
27-летний Щенсны провёл за «Рому» 39 матчей в сезоне-2016/17, в которых пропустил 41 мяч, а в 14 играх сохранил свои ворота в неприкосновенности.