Селезнёв: приехал в сборную и почувствовал себя стариком

31-летний форвард турецкого «Карабюкспора» Евгений Селезнёв, известный в России по выступлению за «Кубань», заявил, что его удивило число молодых игроков, вызванных в сборную Украины.
«Я приехал в тренировочный лагерь сборной и стариком себя каким-то почувствовал. Я серьёзно говорю. Раньше приезжал сюда и был самым молодым, а сейчас приехал и думаю: «Всё. Вот это ужас. Бутсы на гвоздь скоро надо вешать!» Нет, конечно, всегда плюс, когда молодые играют», — цитирует Селезнёва Footboom со ссылкой на FootballHub.
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