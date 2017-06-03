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Селезнёв: приехал в сборную и почувствовал себя стариком

3 июня 2017, суббота. 10:53. Футбол

31-летний форвард турецкого «Карабюкспора» Евгений Селезнёв, известный в России по выступлению за «Кубань», заявил, что его удивило число молодых игроков, вызванных в сборную Украины.

«Я приехал в тренировочный лагерь сборной и стариком себя каким-то почувствовал. Я серьёзно говорю. Раньше приезжал сюда и был самым молодым, а сейчас приехал и думаю: «Всё. Вот это ужас. Бутсы на гвоздь скоро надо вешать!» Нет, конечно, всегда плюс, когда молодые играют», — цитирует Селезнёва Footboom со ссылкой на FootballHub.

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Источник: Footboom Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Украины — Футбол Евгений Селезнёв
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