Найнгголан: возможно, Конте на меня зол, но частая смена клубов – не мой стиль

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан выразил мнение, что главный тренер «Челси» Антонио Конте может быть на него зол в связи с тем, что он отказался переходить в его команду прошлым летом.
«В этом году с Конте не общался. Думаю, он, вероятно, всё ещё немного зол на меня за прошлый год. Как минимум я так думаю, но точно не знаю. Я сильно привязываюсь к определённым местам. Если ты заслуживаешь уважение людей, то это происходит в связи с тем, что даёшь им что-то. Я счастлив в Риме, мне нравится играть за «Рому». Частая смена клубов – не мой стиль. Я проявил свою любовь «Роме», – приводит слова Наингголана Daily Mail.