Р. Карлос: Буффон — лучший вратарь в истории, но у Роналду трудно отобрать «ЗМ»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос высказал мнение о шансах голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона получить «Золотой мяч».
По его мнению, Буффон является лучшим голкипером в истории, но у него мало шансов помешать форварду «Реала» Криштиану Роналду получить очередной «Золотой мяч».
«Конечно, Буффон – лучший вратарь в истории, но, учитывая то, что делает Криштиану, у него трудно отобрать «Золотой мяч». Он лучший в мире", — цитирует Роберто Карлоса Goal.
«Ювентус» и «Реал» сегодня, 3 июня, встретятся в финале Лиги чемпионов. Матч пройдёт на стадионе «Миллениум» в Кардифее, начало — в 21:45 мск.
Буффон: не стану ставить себя на один пьедестал с Роналду, у нас разные роли