Россияне готовы потратить больше всех за билет на финал ЛЧ с их любимой командой

Результаты исследования Mastercard, официального спонсора Лиги чемпионов, показали, что российские болельщики готовы потратить больше всех денег за билет на финал Лиги чемпионов, в котором играла бы их любимая команда. В исследовании «12-й игрок», посвящённом изучению привычек футбольных болельщиков, приняло участие 10 500 человек (как мужчин, так и женщин) из 16 европейских стран.
Опрос показал, что более трети респондентов (32 %) считают фанатов из Великобритании самыми активными и страстными болельщиками на всём континенте. На втором месте оказались фанаты из Испании (16 %), а на третьем — из Италии (12 %). Кроме того, каждый 10-й болельщик готов прервать медовый месяц ради просмотра финального матча Лиги чемпионов с участием любимой команды. В то же время 25 % опрошенных признались, что уйдут ради такого матча с работы, а 30 % даже готовы пропустить день рождения друга, чтобы пойти на важную игру.
Говоря о романтике, 7 % респондентов обоих полов из России заявили, что никогда не вступят в отношения с тем, кто поддерживает команду-противника. В этом вопросе самыми категоричными оказались израильтяне – 14 % опрошенных болельщиков и болельщиц сказали, что никогда не стали бы встречаться с фанатом другой команды. Жители Греции и Испании, наоборот, ставят чувства выше преданности команде. Только 4 % респондентов из этих стран не допускают возможности романтических отношений с поддерживающими команду-соперника.
Исследование также показало, что:
Максимальная сумма, которую российские фанаты когда-либо тратили на то, чтобы попасть на игру любимой команды (включая перелёты, проживание, цену билета и прочее) составляет около 40 тыс. руб. в среднем. Опережают их только фанаты из Турции, отдавшие до 44 тыс. руб. за один матч.
Более половины респондентов из России (51%) предпочли бы билет на финал Лиги чемпионов, в котором участвует их любимая команда, выигрышу в лотерее. Выше этот показатель только среди украинских болельщиков (66 %), в то время как в среднем по Европе он составляет 13 %.
Болельщики из Нидерландов больше других любят смотреть футбольные матчи по телевизору (41 %), тогда как российским фанатам не принципиально, где смотреть игру — по телевизору или на стадионе.
В среднем болельщики из России начали поддерживать свою любимую команду позже других европейских поклонников футбола — почти в 17-летнем возрасте, а на их первую игру попали в возрасте 17 лет 8 месяцев. Интересно, что футбольные фанаты из Португалии в среднем стали преданными своей команде гораздо раньше — в 7 лет 11 месяцев, а первую игру посетили в 11 лет 7 месяцев.
Опрос также показал, какой путь готовы проделать болельщики ради футбольного матча. Российские болельщики готовы потратить на дорогу до 7 часов, чтобы посмотреть игру любимой команды. В то же время фанаты из Польши в среднем готовы ехать на матч до 8 часов 24 минуты, а из Голландии — только 3 часа 54 минуты.