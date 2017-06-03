Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Россияне готовы потратить больше всех за билет на финал ЛЧ с их любимой командой

3 июня 2017, суббота. 13:21. Футбол

Результаты исследования Mastercard, официального спонсора Лиги чемпионов, показали, что российские болельщики готовы потратить больше всех денег за билет на финал Лиги чемпионов, в котором играла бы их любимая команда. В исследовании «12-й игрок», посвящённом изучению привычек футбольных болельщиков, приняло участие 10 500 человек (как мужчин, так и женщин) из 16 европейских стран.

Опрос показал, что более трети респондентов (32 %) считают фанатов из Великобритании самыми активными и страстными болельщиками на всём континенте. На втором месте оказались фанаты из Испании (16 %), а на третьем — из Италии (12 %). Кроме того, каждый 10-й болельщик готов прервать медовый месяц ради просмотра финального матча Лиги чемпионов с участием любимой команды. В то же время 25 % опрошенных признались, что уйдут ради такого матча с работы, а 30 % даже готовы пропустить день рождения друга, чтобы пойти на важную игру.

Говоря о романтике, 7 % респондентов обоих полов из России заявили, что никогда не вступят в отношения с тем, кто поддерживает команду-противника. В этом вопросе самыми категоричными оказались израильтяне – 14 % опрошенных болельщиков и болельщиц сказали, что никогда не стали бы встречаться с фанатом другой команды. Жители Греции и Испании, наоборот, ставят чувства выше преданности команде. Только 4 % респондентов из этих стран не допускают возможности романтических отношений с поддерживающими команду-соперника.

Исследование также показало, что:

Максимальная сумма, которую российские фанаты когда-либо тратили на то, чтобы попасть на игру любимой команды (включая перелёты, проживание, цену билета и прочее) составляет около 40 тыс. руб. в среднем. Опережают их только фанаты из Турции, отдавшие до 44 тыс. руб. за один матч.

Более половины респондентов из России (51%) предпочли бы билет на финал Лиги чемпионов, в котором участвует их любимая команда, выигрышу в лотерее. Выше этот показатель только среди украинских болельщиков (66 %), в то время как в среднем по Европе он составляет 13 %.

Болельщики из Нидерландов больше других любят смотреть футбольные матчи по телевизору (41 %), тогда как российским фанатам не принципиально, где смотреть игру — по телевизору или на стадионе.

В среднем болельщики из России начали поддерживать свою любимую команду позже других европейских поклонников футбола — почти в 17-летнем возрасте, а на их первую игру попали в возрасте 17 лет 8 месяцев. Интересно, что футбольные фанаты из Португалии в среднем стали преданными своей команде гораздо раньше — в 7 лет 11 месяцев, а первую игру посетили в 11 лет 7 месяцев.

Опрос также показал, какой путь готовы проделать болельщики ради футбольного матча. Российские болельщики готовы потратить на дорогу до 7 часов, чтобы посмотреть игру любимой команды. В то же время фанаты из Польши в среднем готовы ехать на матч до 8 часов 24 минуты, а из Голландии — только 3 часа 54 минуты.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
MasterCard Болельщики — Футбол Лига чемпионов — Футбол Опрос
Новости. Футбол
3 июня 2017, суббота
13:27 Две каталонские газеты открыто поддержали «Ювентус» в матче с «Реалом»
13:21 Фурсенко: у «Зенита» самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов
13:21 Россияне готовы потратить больше всех за билет на финал ЛЧ с их любимой командой
13:04 Защитник «Болоньи» Масина может продолжить карьеру в «Зените»
12:54 Фурсенко: главная задача для Манчини – поставить интересный для зрителя футбол
12:46 В Италии сообщили об интересе «Ромы» к Промесу
12:37 Источник: «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Реалом» по Бэйлу
12:29 Р. Карлос: Буффон — лучший вратарь в истории, но у Роналду трудно отобрать «ЗМ»
12:16 Гуллит, точно предсказавший победу «Реала» в ЛЧ год назад, поставил на «Ювентус»
12:12 Ги Ру: Бензема критикуют за то, что он не поёт «Марсельезу», французы — расисты
12:10 Португалия – Кипр: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
11:46 «Спартак» объявил об уходе из клуба Александра Жиркова
11:33 Маттеус: «Реал» силён, но «Ювентус» ещё сильнее
11:28 Шевченко: хотелось бы, чтобы такой великий футболист, как Буффон, выиграл ЛЧ
11:23 Зеедорф: града голов в финале Лиги чемпионов не жду, никто не захочет рисковать
10:59 Найнгголан: возможно, Конте на меня зол, но частая смена клубов – не мой стиль
10:53 Селезнёв: приехал в сборную и почувствовал себя стариком
10:41 Роналду: де Хеа — очень хороший вратарь, но он в «Манчестер Юнайтед»
10:36 Сальгадо: «Реал» станет первой командой в истории, выигравшей ЛЧ два раза подряд
10:30 «Фиорентина» начала переговоры с «Дженоа» о приобретении сына Диего Симеоне
10:26 Более 2 тыс. полицейских будут работать в Кардиффе в день финала Лиги чемпионов
09:56 А. Давыдов: таланты в Санкт-Петербурге были и есть
09:55 Райола не согласился на предложение «Милана» о продлении контракта с Доннаруммой
09:26 Буффон считает, что с Конте «Челси» успешно выступит в Лиге чемпионов
09:21 В Италии утверждают, что «Зенит» интересуется двумя игроками «Аталанты»
09:03 «Челси», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» хотят приобрести Дани Алвеса
09:00 Скорость Роналду, панорама стадиона, Стивен Джеррард — в фотообзоре из Кардиффа
08:28 Сборная Чили определилась с окончательной заявкой на Кубок конфедераций
08:05 Мертенс: «Барселона» была заинтересована во мне, но я не хотел быть запасным
07:49 Вальверде: признаю, что не был значительным приобретением для «Барселоны»
07:45 Саньоль стал помощником Анчелотти в «Баварии»
07:44 Серхио Рамос: дай бог, чтобы Кейлор Навас долго играл за «Реал»
07:09 «Арсенал» нацелился на Турана
06:52 Дешам: даже после непростого сезона в «Арсенале» Жиру продолжает забивать
05:49 Райола: никогда бы не купил Игуаина за € 90 млн
05:39 Дубль Видаля помог Чили уверенно обыграть Буркина-Фасо в товарищеском матче
05:31 «Рома» готова продать Салаха «Ливерпулю» за € 46 млн
05:21 Манчини попытается переманить Джеко в «Зенит»
04:51 Дани Алвес: «Реал» выиграл финал ЛЧ-1998 с «Юве» только за счёт гола из офсайда
04:26 Зидан — игрокам «Реала» перед финалом ЛЧ: в игре с «Юве» положитесь на опыт
03:52 Венгер: «Арсенал» ещё не делал предложения «Лестеру» насчёт Мареза
03:38 Тедди Шерингем может возглавить клуб второй английской лиги «Суиндон Таун»
03:14 «Ювентус» ведёт переговоры с полузащитником «Ливерпуля» Эмре Джаном
02:58 Гиггз: история с переходом Гризманна в «Манчестер Юнайтед» ещё не закончилась
02:40 Киоун: хотя бы одна команда из Англии будет в 1/2 финала следующей ЛЧ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит в финале Лиги чемпионов?
Архив →
© championat.com, 2000–2017