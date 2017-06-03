Миятович: не волнует мнение Алвеса, он никогда не был умён в своих заявлениях

Бывший футболист и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович прокомментировал слова защитника «Ювентуса» Дани Алвеса о том, что в 1998 году он забил из офсайда победный гол в ворота туринцев в финале Лиги чемпионов. Он также поделился ожиданиями от сегодняшней финальной встречи турнира «Ювентус» — «Реал».
«Меня не волнует мнение Алвеса или болельщиков «Ювентуса». Сейчас Дани — «ювентино». Итальянцы оправдывают своё поражение голом из офсайда, но дело было не в этом. Алвес – хороший футболист, и он показывал это в «Севилье», «Барселоне» и «Ювентусе», но он никогда не был умён в своих заявлениях.
Сейчас между игроками «Реала» и главным тренером Зинедином Зиданом есть гармония, которая вызывает спокойствие. У нас есть всё необходимое, чтобы провести хороший матч и выиграть Лигу чемпионов», – цитирует Миятовича Football Espana.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Реал». Начало — в 21:45 мск.